На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России

Reuters: Турция, Саудовская Аравия и Кения призвали к участию России в саммите

В ходе конференции по Украине в Швейцарии три страны заявили о необходимости участия России в переговорах. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Кении. Представители вышеупомянутых стран полагают, что добиться значительного прогресса без диалога с Москвой не получится.

Так, по словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, саммит был бы «более ориентированным на результат», если бы на нем присутствовали обе стороны конфликта. В свою очередь, его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд указал, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс».

Президент Кении Уильям Руто раскритиковал спецоперацию России на Украине, назвав ее «неоправданной и несправедливой», однако выступил за участие Москвы в конференции по урегулированию конфликта, поскольку этот форум «не должен быть встречей только друзей».

Ранее Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией. Позицию страны озвучил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, подчеркнув, что на швейцарский саммит приглашены страны, которые готовы к диалогу.