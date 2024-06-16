Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

Премьер Японии Кисида пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии примерно 2,5 часа. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, в 13:47 по местному времени японский политик вылетел из Италии, где проходила встреча стран «Большой семерки» (G7), в 15:26 он прибыл в Цюрих. Далее Кисида отправился Бюргеншток. Премьер прибыл на саммит в 17:03, уточняет агентство.

Отмечается, что он выступил с речью до фотосессии, начавшейся примерно в 19:00. Через 30 минут политик направился в Цюрих, а в 21:07 вылетел в Токио.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии. Он уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.