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14:29, 16 июня 2024Мир

Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

Премьер Японии Кисида пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии примерно 2,5 часа. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, в 13:47 по местному времени японский политик вылетел из Италии, где проходила встреча стран «Большой семерки» (G7), в 15:26 он прибыл в Цюрих. Далее Кисида отправился Бюргеншток. Премьер прибыл на саммит в 17:03, уточняет агентство.

Отмечается, что он выступил с речью до фотосессии, начавшейся примерно в 19:00. Через 30 минут политик направился в Цюрих, а в 21:07 вылетел в Токио.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии. Он уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.

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      Кристина Есикова
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