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16:18, 16 июня 2024Мир

Больше десятка стран отказались поддержать итоговый документ по Украине. Кто в их числе?

Итоговую декларацию саммита по Украине не подписали Армения, ОАЭ, ЮАР и Таиланд

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В список стран, которые не поддержали документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Словакия и Таиланд. Кроме того, его не подписал Ватикан: на конференции Святой престол представлял госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В документе содержатся обвинения России в «войне» против Украины, которая привела к разрушениям и человеческим страданиям. В нем есть призыв к восстановлению контроля Киевом над Запорожской атомной электростанцией и портами в Азовском море. Подчеркивается, что продовольственная безопасность не должна никоим образом использоваться в военных целях.

Кроме того, все военнопленные, захваченные в ходе конфликта, должны быть освобождены, а «депортированные» украинские дети должны вернуться домой.

Фото: Imago / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допускал, что декларация мирного саммита вряд ли получит единую поддержку со стороны всех стран-участниц мероприятия. По его мнению, причина отсутствия полной поддержки лежит в том, что у многих участников встречи возникли проблемы с формулировками, которые будут включены в итоговый документ.

Россию не пригласили на конференцию

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала. В то же время он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы на втором саммите стороны могли зафиксировать конец военного конфликта.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что участники швейцарского саммита по Украине напоминают персонажей из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор». По его словам, никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль.

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что сегодня Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

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Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции.

По словам российского президента, страны Запада лицемерно призывают к диалогу по урегулированию конфликта, при этом сами запрещают Киеву его вести. Он указал на невозможность урегулирования кризиса без честного диалога с Москвой. Конференцию в Швейцарии он назвал уловкой, призванной «пустить дискуссию по ложному следу» и обозначить «легитимность киевских властей».

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      Варвара Кошечкина
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