Захваченные в ходе конфликта на Украине военнопленные будут освобождены

На саммите в Швейцарии пришли к решению об освобождении военнопленных

Все военнопленные, захваченные в ходе конфликта на Украине, должны быть освобождены. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

По данным агентства, такое решение следует из итогового документа, принятого на саммите по Украине в Швейцарии. При этом организаторы мероприятия уточнили, что итоговый документ конференции в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме.

Ранее в Кремле высказались о конференции по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел к выводу, что на конференции, посвященной украинскому вопросу, не будут искать пути мирного разрешения конфликта с Россией.