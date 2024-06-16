Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 16 июня 2024Россия

В Кремле высказались о конференции по Украине в Швейцарии

Песков: на швейцарской конференции не будут искать мирного решения конфликта

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков высказался о вероятности поиска мирного решения украинского конфликта на конференции в Швейцарии. Его слова передает репортер Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля заявил, что на конференции, посвященной украинскому вопросу, не будут искать пути мирного разрешения конфликта с Россией, учитывая при этом интересы всех сторон.

При этом он подчеркнул, что мирные инициативы, предложенные президентом России Владимиром Путиным, будут рассматриваться даже украинскими властями. «Наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Россия будет добиваться целей спецоперации всеми доступными средствами. По его словам, Москва будет отвечать на нагнетания и провокации западных стран.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых армия России прекратит огонь в зоне СВО. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

      Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

      Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

      Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

      Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше