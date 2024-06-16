В Кремле высказались о конференции по Украине в Швейцарии

Песков: на швейцарской конференции не будут искать мирного решения конфликта

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков высказался о вероятности поиска мирного решения украинского конфликта на конференции в Швейцарии. Его слова передает репортер Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля заявил, что на конференции, посвященной украинскому вопросу, не будут искать пути мирного разрешения конфликта с Россией, учитывая при этом интересы всех сторон.

При этом он подчеркнул, что мирные инициативы, предложенные президентом России Владимиром Путиным, будут рассматриваться даже украинскими властями. «Наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Россия будет добиваться целей спецоперации всеми доступными средствами. По его словам, Москва будет отвечать на нагнетания и провокации западных стран.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых армия России прекратит огонь в зоне СВО. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.