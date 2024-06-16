Песков заверил в достижении целей СВО всеми возможными средствами

Песков: Россия будет добиваться достижения целей СВО всеми средствами

Россия будет добиваться достижения целей специальной военной операции (СВО) всеми доступными средствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, страны коллективного Запада и Европы, в частности США и Франция, нагнетают и провоцируют напряженность, выводя новые витки эскалации конфликта.

«Конечно же, это не может все происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели СВО», — заверил он.

Песков отметил, что итоги возможного мирного договора с Украиной нужно будет обеспечить через создание системы гарантий, чтобы к ним было доверие. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина, так как военная обстановка для Киева ухудшается.

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.