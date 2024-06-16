Песков назвал условие соблюдения возможного мирного договора с Украиной

Песков: переговоры с Киевом потребуют создания системы гарантий для доверия

Итоги возможного мирного договора с Украиной нужно будет обеспечить через создание системы гарантий, чтобы к ним было доверие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Договоренности на бумаге — это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже», — заявил Песков. По его словам, такая задача потребует очень много сил.

«Если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

14 июня Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик и откажется от вступления в НАТО.