Песков: Зеленскому следует задуматься о предложении Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина, так как военная обстановка для Киева ухудшается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram.

По его словам, ситуация на фронте отчетливо демонстрирует, что в последующем она будет только ухудшаться для украинских солдат. «Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — посоветовал Песков.

Песков подчеркнул, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. По его словам, в стране есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский отказался от мирного предложения российского лидера из-за боязни лишиться власти. Он напомнил, что в случае заключения соглашения президенту Украины придется уйти в отставку.

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Песков, в свою очередь, комментируя реакцию Запада на предложение Путина, отметил, что США и страны Европы хотят продолжить воевать с Россией с помощью украинцев.