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21:24, 14 июня 2024Бывший СССР

Песков объяснил негативную реакцию Запада на мирные предложения Путина

Песков: Запад хочет воевать с Россией руками украинцев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США и страны Европы хотят продолжить воевать с Россий с помощью украинцев, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал реакцию Запада на предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.

«То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы, — это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев, до последнего украинца», — сказал Песков.

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14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Он также добавил, что Запад готов говорить с РФ лишь при условии отвода российских сил.

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      Сергей Грехов
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