«Сигнал Украине и Западу». Предложение Путина по Украине стало главной темой мировых СМИ. Что они пишут?

Западные СМИ отреагировали на мирное предложение Путина по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД страны назвал условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию на Украине. Многие крупнейшие мировые СМИ посвятили статьи выступлению главы государства.

Условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. (...) Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры Владимир Путин президент России

Он добавил, что для России принципиален нейтральный и безъядерный статус Украины. Помимо этого, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть обозначены в международных договорах как российские регионы. Путин подчеркнул, что после этого Запад должен отменить антироссийские санкции.

Также в ходе выступления российский лидер заявил, что эгоизм и высокомерие Запада приближают к точке невозврата и крайне опасному состоянию в мире. По его словам, современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США.

The New York Times: Путин своими заявлениями опередил мирный саммит в Цюрихе

Американская газета The New York Times пишет, что своими заявлениями российский лидер послал сигнал Украине, Западу, а также странам Глобального Юга.

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«Путин выступил с этими замечаниями за день до мирной конференции в Цюрихе, которую Украина организовала, чтобы убедить страны присоединиться к ее планам по прекращению конфликта и установлению мира. Россия не была приглашена на саммит, и заявление Путина, по-видимому, было сделано для того, чтобы опередить встречу», — говорится в материале.

The Telegraph: предложение российского лидера невыгодно для Зеленского

«Президент России изложил свои предварительные условия для мирных переговоров с Киевом в своем выступлении перед министерством иностранных дел, потребовав вывода всех украинских войск из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей», — сообщается в статье британской газеты The Telegraph. По мнению издания, «такое соглашение невыгодно для президента Украины Владимира Зеленского, который отказался уступить какую-либо территорию Путину».

Hindustan Times: заявление Путина прозвучало на фоне саммита G7 в Италии

«Президент России Владимир Путин в пятницу пообещал немедленно прекратить огонь на Украине и начать переговоры, если Киев выведет войска из четырех регионов и откажется от планов вступить в НАТО», — отмечает индийская газета Hindustan Times. Уточняется, что заявление президента прозвучало на фоне саммита G7 в Италии, где проходит встреча стран «Большой семерки».

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Der Spiegel: российский президент высказал угрозу в адрес Запада

Немецкий журнал Der Spiegel обратил внимание на то, что Путин вместе с призывом восстановить единство между Россией и Украиной и Европой высказал угрозу в адрес Запада. «Если Украина и Запад отвергнут это российское предложение, условия для нового предложения изменятся и ситуация на поле боя сложится не в пользу Украины», — уточняет издание.

The Mirror: Путин предупредил об угрозе начала третьей мировой войны

Путин выступил с новым предупреждением Западу об угрозе начала третьей мировой войны, считает британская газета The Mirror. «Президент России заявил, что его подталкивают к точке невозврата (...). Это произошло после того, как он обвинил лидеров НАТО в крайнем безрассудстве в попытке помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. Также он заявил, что любые дальнейшие действия Запада могут привести к трагедии», — пишет издание.