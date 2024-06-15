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21:32, 15 июня 2024Бывший СССР

На Западе раскрыли причину отказа Зеленского от предложения Путина

Меркурис: Зеленский не принял мирный план Путина из-за боязни лишиться власти
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: URS FLUEELER / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от мирного предложения российского лидера Владимира Путина из-за боязни лишиться власти. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал британский эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что в случае заключения соглашения Зеленскому придется уйти в отставку. «Зеленский прекрасно знает об этом. Он знает, что не сможет оставаться президентом Украины», — заявил эксперт. Меркурис добавил, что как только Киев начнет процесс урегулирования на предложенных Кремлем условиях, трон под Зеленским начнет шататься.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина. Он отметил, что США и страны Европы хотят продолжить воевать с Россией с помощью украинцев.

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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