В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. По его словам, в стране есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

При этом, подчеркнул Песков, нельзя инициировать письменные договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как это будет нелегитимно.

Также пресс-секретарь предположил, что итоги переговоров с Киевом могут потребовать сложной системы гарантий. Песков заявил, что она будет нужна для того, чтобы обеспечить доверие.

Ранее Песков заявил, что Зеленскому стоит задуматься о мирном предложении Путина. По его словам, ему следует поступить таким образом, так как военная обстановка для Украины ухудшается.

14 июня российский лидер озвучил два условия прекращения огня Вооруженными Силами России в зоне СВО. Он заявил, что для этого Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.