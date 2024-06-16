Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

Нехаммер: декларация саммита по Украине не получит единой поддержки всех стран

Декларация мирного саммита по Украине, проходящего сейчас в Швейцарии, вряд ли получит единую поддержку со стороны всех стран-участниц мероприятия. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.

«Итоговая декларация конференции по Украине в Швейцарии, вероятно, не будет иметь единодушной поддержки», — заявил австрийский политик. По его мнению, причина отсутствия полной поддержки лежит в том, что у многих участников встречи возникли проблемы с формулировками, которые будут включены в итоговый документ.

Ранее на саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России. Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Кении. Представители вышеупомянутых стран полагают, что добиться значительного прогресса в установлении мира на Украине без диалога с Москвой не получится.

В июне Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией, сославшись на юридический запрет подобных действий.