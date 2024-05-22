Зеленский: повестка дня в Швейцарии не может быть российской

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах не приглашать Россию на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии, заявив, что повестка дня не может быть российской. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели», — заявил Зеленский.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что «саммит мира» посетит председатель КНР Си Цзиньпин, потому как, по мнению Зеленского, после встречи «станет ясно, кто хочет положить конец войне, а кто хочет сохранить прочные отношения с Российской Федерацией».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии. Причина такого решения не уточняется. При этом в администрации добавили, что бразильский лидер может приехать на саммит «Большой семерки» (G7) в июне.