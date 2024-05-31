В Кремле высказались о попытках достичь мира на Украине без участия России

Песков: попытки достичь мира на Украине без России — пустое времяпрепровождение

Попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что в связи с этим Россия поддерживает позицию Китая, который отказался принимать участие в мирной конференции по Украине из-за того, что на ней не будут в равной степени представлены все стороны конфликта.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. На встречу приглашены делегации более 160 стран. В качестве цели мероприятия было названо продвижение будущего мирного процесса.

