В Кремле высказались о попытках достичь мира на Украине без участия России
Попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением», — заявил пресс-секретарь президента России.
Песков отметил, что в связи с этим Россия поддерживает позицию Китая, который отказался принимать участие в мирной конференции по Украине из-за того, что на ней не будут в равной степени представлены все стороны конфликта.
Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. На встречу приглашены делегации более 160 стран. В качестве цели мероприятия было названо продвижение будущего мирного процесса.