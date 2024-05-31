Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Reuters: КНР сообщила об отказе от участия в швейцарской конференции по Украине

В КНР отказались от участия в швейцарской конференции, направленной на урегулирование конфликта на Украине. Об этом передает агентство Reuters.

«Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — сообщило издание со ссылкой на три источника.

По данным Reuters, отказ Китая от участия в конференции связан с отсутствием на ней России.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.