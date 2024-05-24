Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

Reuters: РФ готова к переговорам, фиксирующим текущую линию фронта

На Западе заявили о готовности президента России Владимира Путина к переговорам по Украине. Его главным условием, по словам источника, является фиксация действующей линии фронта.

Несколько человек, знакомые с обсуждением в окружении российского лидера, сообщили о его разочаровании по поводу западных стран и их попыток сорвать мирные переговоры России и Украины. Также, по словам источников, Путин разочарован решением Владимира Зеленского исключить переговоры — осенью 2022 года президент Украины подписал указ, запрещающий переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт», — поделились собеседники. По их словам, российский лидер считает успехи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине достаточными, чтобы в стране их восприняли как победу в конфликте.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Западе усомнились в возможности мира из-за позиции Зеленского

Как пишет Reuters, один из приближенных к ходу дискуссий источник считает, что мирного соглашения не произойдет, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский. Для этого, по мнению собеседника, России необходимо заключить сделку с США.

Однако Штаты не верят в искреннюю заинтересованность России к урегулированию конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что Москва якобы «не готова к этому».

Если президент России Владимир Путин проявит серьезную заинтересованность к проведению мирных переговоров, я уверен, Украина положительно ответит на эту инициативу Энтони Блинкен Государственный секретарь США

В России заявили о неготовности Запада прийти к компромиссу по Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад не готов к компромиссу в конфликте на Украине.

Западные страны пока не готовы к урегулированию конфликта. Созываемая ими "мирная" конференция по Украине в Швейцарии не имеет ничего общего с поиском пути к миру. Это лишь попытка имитировать его Сергей Нарышкин директор Службы внешней разведки России

В свою очередь на эту тему высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он убежден, что для мирного соглашения необходимы также переговоры Москвы и Вашингтона.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между РФ и Америкой, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет», — отметил глава правительства.

В июне в Швейцарии пройдет конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Российскую делегацию на саммит не пригласили.