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12:58, 24 мая 2024Мир

Нарышкин заявил о неготовности Запада прийти к компромиссу по Украине

Нарышкин: Запад не готов прийти к компромиссу по конфликту на Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Запад не готов прийти к компромиссному решению по конфликту на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС.

«Западные страны пока не готовы к урегулированию конфликта. Созываемая ими "мирная" конференция по Украине в Швейцарии не имеет ничего общего с поиском пути к миру. Это лишь попытка имитировать его», — сообщил директор ведомства.

Нарышкин также подчеркнул, что данная инициатива является лишь «имитацией» того, что Украину поддерживает большая часть стран мира. Он резюмировал, что подобные попытки создают картину, которая не соответствует деятельности.

Ранее Нарышкин назвал мотив покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинив либеральные элиты в попытке устранить политика из-за его неугодности.

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      Дарья Устьянцева
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