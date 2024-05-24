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12:57, 24 мая 2024Мир

Нарышкин назвал мотив покушения на премьера Словакии

Нарышкин: либеральные элиты совершили покушение на Фицо из-за его неугодности
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин . Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал мотив покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинив либеральные элиты в попытке устранить политика из-за его неугодности. Об этом сообщает РИА Новости.

«География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа», — заявил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что покушение на премьер-министра Словакии является звеном той же цепи, что и террористический акт в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл». По мнению Нарышкина, оба преступления были совершены противниками России.

Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что госорганы США пытаются включиться в расследование дела о покушении на Фицо.

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      Елизавета Мытарева
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