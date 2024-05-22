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11:45, 22 мая 2024Мир

Российская разведка сообщила о попытках США включиться в дело Фицо

СВР: США пытаются включиться в дело о покушении на премьера Словакии Фицо

Фото: Rafal Klimkiewicz / IMAGO / Globallookpress.com

Госорганы США пытаются включиться в расследование дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, российским органам это видится как попытка исключения темы политического терроризма и «возможного следа» сил извне. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщает ТАСС

«Расследование теракта [против Роберта Фицо] продолжается. По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте», — говорится в сообщении.

Ранее в СВР заявили, что покушение на Фицо «показало переход тотально-либеральных элит к открытому политическому террору против своих оппонентов». Также отмечается, такие действия призваны запугать «инакомыслящих» политиков.

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      Виктория Кондратьева
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