Российская разведка сообщила о попытках США включиться в дело Фицо

СВР: США пытаются включиться в дело о покушении на премьера Словакии Фицо

Госорганы США пытаются включиться в расследование дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, российским органам это видится как попытка исключения темы политического терроризма и «возможного следа» сил извне. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщает ТАСС

«Расследование теракта [против Роберта Фицо] продолжается. По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте», — говорится в сообщении.

Ранее в СВР заявили, что покушение на Фицо «показало переход тотально-либеральных элит к открытому политическому террору против своих оппонентов». Также отмечается, такие действия призваны запугать «инакомыслящих» политиков.