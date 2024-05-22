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10:38, 22 мая 2024Мир

СВР России назвала покушение на премьера Словакии открытым политическим террором

СВР: покушение на Фицо показало переход тотально-либеральных элит к террору

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показало переход тотально-либеральных элит к открытому политическому террору против своих оппонентов. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России, сообщает РИА Новости.

«Глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию цивилизованными методами, переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что такие действия призваны запугать «инакомыслящих».

Словацкий премьер был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан.

20 мая администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица сообщила, что Фицо находится в сознании и общается с окружением.

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      Семен Александров
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