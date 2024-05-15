Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбы после заседания кабмина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Об этом сообщает издание Denníka N.

По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Охранники подняли словацкого премьер-министра и погрузили в машину. Сейчас его везут в больницу.

Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.

Ранее Служба безопасности и информации Чехии поймала украинца по фамилии Марунич, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини. Известно, что злоумышленника задержали в чешском городе Брно в момент, когда он доставал оружие.