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16:09, 15 мая 2024Мир

Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбы после заседания кабмина

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Об этом сообщает издание Denníka N.

По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Охранники подняли словацкого премьер-министра и погрузили в машину. Сейчас его везут в больницу.

Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.

Ранее Служба безопасности и информации Чехии поймала украинца по фамилии Марунич, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини. Известно, что злоумышленника задержали в чешском городе Брно в момент, когда он доставал оружие.

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      Семен Александров
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