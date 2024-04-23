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13:11, 23 апреля 2024Мир

В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии украинца

В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии Пеллегрини украинца

Фото: Reuters

Служба безопасности и информации Чехии поймала готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини украинца Марунича В. Об этом сообщает Чешское информационное агентство Česká tisková kancelář (ČTK).

Известно, что злоумышленника задержали в чешском городе Брно в момент когда он доставал оружие. Также сообщается, что он является психически неуравновешенным человеком, которого в 2021 году арестовали на Украине по обвинению в мошенничестве. Разведка Чехии обратила внимание на Марунича В. еще в декабре прошлого года.

Победивший 7 апреля по итогам второго тура выборов Пеллегрини является критиком политики Запада в отношении Украины. В частности, он заявил, что будет выступать за мирное урегулирование конфликта и выступает против дальнейшего оказания военной помощи Киеву.

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      Максим Габриелян
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