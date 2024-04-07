Победитель выборов президента Словакии заявил о приверженности страны миру

Петер Пеллегрини: Словакия останется на стороне мира,

Выступающий против поставок оружия Украине глава парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика будет на стороне мира, а не войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет», — отметил он.

Ранее стало известно, что Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32 процента голосов. Его соперник, экс-глава МИД страны Иван Корчок, набрал 45,67 процента поддержки избирателей.