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01:27, 7 апреля 2024Мир

Стал известен победитель второго тура выборов президента Словакии

Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32%

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Выступающий против поставок оружия Украине глава парламента Словакии Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление статистики после обработки более 96 процентов данных.

Отмечается, что Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32 процента голосов. При этом его соперник, экс-глава МИД страны Иван Корчок, набрал 45,67 процента поддержки избирателей.

Ранее кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО. В частности, Пеллегрини заявил, что страна не может вступить в альянс. При этом Корчок допустил, что решение об этом НАТО примет, если Украина будет соответствовать необходимым требованиям.

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