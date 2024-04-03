В Словакии кандидаты в президенты поспорили о членстве Украины в НАТО

Markiza: в Словакии кандидаты в президенты поспорили о членстве Украины в НАТО

Кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина не может вступить в НАТО. При этом его соперник, экс-глава МИД республики Иван Корчок, полагает, что решение об этом альянс сможет принять, если страна будет соответствовать необходимым требованиям, передает телеканал Markiza.

«Нет», — жестко ответил Пеллегрини на соответствующий вопрос модератора предвыборных дебатов об Украине.

При этом Корчок отметил, что окончательное решение об этом примет НАТО, вмешиваться в это не будет никто другой извне. Он напомнил, что обещание об этом было дано еще в 2008 году правительством Робертом Фицо и президентом Словакии Иванов Гашпаровичем, «необходимо стоять за этим».

Во второй тур выборов главы Словакии из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51 процента голосов, и глава словацкого парламента Пеллегрини, набравший 37,02 процента голосов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса в будущем, однако сейчас для вступления в НАТО стране не хватает «ясной дорожной карты».

В свою очередь, американский профессор Джон Миршаймер считает, что НАТО должна разорвать все отношения с Украиной ради урегулирования российско-украинского конфликта.