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17:30, 2 апреля 2024Мир

В США заявили о необходимости разорвать отношения между НАТО и Украиной

Профессор Миршаймер призвал НАТО разорвать все отношения с Украиной ради мира
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / AP

НАТО должна разорвать все отношения с Украиной ради урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies, сообщает РИА Новости.

«Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности», — отметил он.

По словам профессора, Североатлантический альянс должен не только перестать обещать Украине вступление в блок, но и полностью прекратить отношения по безопасности с Киевом.

Миршаймер подчеркнул, что западные страны обязаны подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией, чтобы избежать потери еще больших территорий. «Прямо сейчас НАТО должна четко дать понять, что Украина не станет членом альянса и что Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности», — уточнил эксперт.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Российская армия крушит оборону Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Он подчеркнул, что Россия идет вперед, а Украина отступает.

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      Виктория Кондратьева
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