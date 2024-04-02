В США заявили об успехах России по вскрытию обороны ВСУ

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Армия России крушит оборону ВСУ по всей линии фронта

Подразделения Российской армии крушат оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвигаются вперед по всей линии фронта. С подобным заявлением выступил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«По всей линии боевого соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ отступают. И Украине нечем ответить [на это]», — высказался бывший аналитик американских спецслужб, утверждая, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и личного состава.

Ранее полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ должны сократить свою линию фронта и оставить часть удерживаемых населенных пунктов, дабы сохранить возможность для эффективной обороны против российских военных.

