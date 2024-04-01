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13:47, 1 апреля 2024Мир

В Германии Украине посоветовали сократить линию фронта

Полковник Рихтер: ВСУ должны сократить линию фронта и оставить населенные пункты

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сократить свою линию фронта. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер, сообщает Die Welt.

По словам представителя Германии, совершенно очевидно, что Украина вынуждена обороняться с осени прошлого года, когда провалила большое контрнаступление.

«Украинцы теперь должны сократить свою линию фронта и оставить отдельные населенные пункты», — посоветовал полковник.

Эксперт отметил, что украинские военные, вероятно, сдаются, чтобы избежать риска прорыва фронта. «Сейчас они начинают строить позиции в глубине, расширять их, чтобы снова получить преимущество у обороняющихся, но это, наоборот, также означает, что, вероятно, еще есть возможность договориться», — заключил он.

Ранее Рихтер заявил, что Вашингтон понимает опасность эскалации конфликта России и Украины. Он подчеркнул, что США не заинтересованы в эскалации кризиса и уже обсуждают его урегулирование.

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      Виктория Кондратьева
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