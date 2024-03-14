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01:29, 14 марта 2024Мир

В Германии заявили о готовности США к переговорам по Украине

Полковник ФРГ Рихтер заявил о готовности США к переговорам по Украине

Фото: Unsplash

Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что США понимают опасность эскалации конфликта России и Украины. Об этом он сообщил в интервью Berliner Zeitung.

По словам Рихтера, о конфликте на Украине в США рассуждают прозаичнее, чем в Европе. В странах ЕС доминирует не реальная политика, а морализаторство, при этом идея переговоров кажется невыполнимой или расценивается как «предательство».

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Эксперт из ФРГ добавил, что для администрации будущего президента США более актуальными станут мировые проблемы и внутренняя политика. Вашингтон не заинтересован в эскалации кризиса, уверен он.

«...В кулуарах уже рассуждают об общих интересах: предотвращении эскалации, поддержании стратегического равновесия, недопущении гонки вооружений в космосе, глобальном режиме нераспространения ядерного оружия, изменении климата в Арктике», — заключил Рихтер.

Ранее МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что Швейцария не является нейтральным государством, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

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      Марина Совина
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