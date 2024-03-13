МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

В МИД РФ заявили, что не будут участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отметили, что страна не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии даже при условии, что поступит официальное приглашение. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария — не нейтральное государство, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

Она подчеркнула, что переговоры в стране являются продолжением изначально дискредитировавшего себя копенгагенского формата. Более того, по словам Захаровой, проведению встречи препятствует изданный президентом Украины Владимиром Зеленским указ, который их запрещает.

Ранее Мария Захарова подчеркнула, что украинский конфликт может выйти на европейский масштаб из-за действий западных стран.