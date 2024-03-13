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16:46, 13 марта 2024Бывший СССР

В МИД России предупредили о расширении конфликта на Украине из-за Запада

Захарова: кризис на Украине может выйти на европейский масштаб из-за Запада

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский конфликт может выйти на европейский масштаб из-за действий Запада, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС.

«В результате необдуманных провокационных действий даже одной, двух стран-членов ЕС или НАТО украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно», — сообщила Захарова.

По мнению политика, чтобы предотвратить эскалацию украинского конфликта нужно перестать поддерживать правительство Украины и поставлять вооружение.

Ранее Мария Захарова заявила, что вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване не отвечает интересам безопасности Армении. Подобное решение, по мнению Захаровой, сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана.

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      Валентин Карант
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