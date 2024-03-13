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16:25, 13 марта 2024Бывший СССР

В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

Захарова: вывод российских военных из Звартноца не в интересах Армении

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване не отвечает интересам безопасности Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Упомянутое объявление (о выводе российских военных из аэропорта Звартноц — прим. «Ленты.ру») сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан», — сказала она. Дипломат добавила, что российские и армянские пограничники долгое время совместно выполняли различные задачи.

6 марта Ереван запросил вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.

При этом премьер-министр республики Никол Пашинян отметил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года.

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      Александр Курбатов
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