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13:26, 12 марта 2024Бывший СССР

Названы сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана

Пашинян: пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года

Фото: Tigran Mehrabyan / Armenian Prime Minister Press Service / PAN Photo / Reuters

Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Сроки их вывода назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц. Это рабочий, а не политический процесс», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила от властей Армении ведомственное письмо о выводе пограничников из аэропорта. Соответствующий вопрос начали обсуждать в начале марта. Об этом заявлял секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

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