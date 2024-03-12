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12:45, 12 марта 2024Бывший СССР

Москва получила письмо Армении о выводе российских военных из аэропорта Еревана

Песков: Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва получила от властей Армении ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана Звартноц. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Там действительно ведомственное письмо было получено на этот счет (вывода военных — прим. «Ленты.ру»). И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — рассказал он.

Вопрос вывода российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Армении начали обсуждать в начале марта 2024 года. Тогда об этом заявил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян. Кроме того, депутат от правящей партии Владимир Варданян также отметил, что воздушные границы страны должны охранять армянские силы.

6 марта Ереван запросил вывод российских войск из аэропорта. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, власти страны направили России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана.

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      Александр Курбатов
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