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16:08, 6 марта 2024Бывший СССР

Армения запросила вывод российских пограничников из аэропорта Еревана

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван запросил вывод пограничников России

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Григорян заявил журналистам, что власти страны направили России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. Он подчеркнул, что позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении. Секретарь Совбеза Армении заверил, что у страны есть все возможности для этого.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России неизвестно о решениях правительства Армении о выводе российских пограничников. По его словам, армянское руководство официально не уведомляло Кремль.

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      Юрий Леонов
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