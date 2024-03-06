Армения запросила вывод российских пограничников из аэропорта Еревана
Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.
Григорян заявил журналистам, что власти страны направили России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. Он подчеркнул, что позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении. Секретарь Совбеза Армении заверил, что у страны есть все возможности для этого.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России неизвестно о решениях правительства Армении о выводе российских пограничников. По его словам, армянское руководство официально не уведомляло Кремль.