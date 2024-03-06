Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

Песков: Москве не известно о решениях Еревана о выводе российских пограничников

России не известно о решениях правительства Армении о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков выступил с заявлением на просветительском марафоне «Знание. Первые». Он сообщил, что армянские власти не доносили информацию о решении по официальным каналам.

«Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было», — заявил пресс-секретарь Кремля. Он добавил, что стороны продолжают работать по всем направлениям в рамках структур СНГ и ЕАЭС, а также на уровне двусторонних отношений.

1 марта секретарь правящей парламентской фракции Национального собрания Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян сообщил о начале обсуждения вопроса вывода российских пограничников. По его мнению, этот вопрос беспокоит большинство армянского общества.