Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 6 марта 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

Песков: Москве не известно о решениях Еревана о выводе российских пограничников

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

России не известно о решениях правительства Армении о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков выступил с заявлением на просветительском марафоне «Знание. Первые». Он сообщил, что армянские власти не доносили информацию о решении по официальным каналам.

«Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было», — заявил пресс-секретарь Кремля. Он добавил, что стороны продолжают работать по всем направлениям в рамках структур СНГ и ЕАЭС, а также на уровне двусторонних отношений.

1 марта секретарь правящей парламентской фракции Национального собрания Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян сообщил о начале обсуждения вопроса вывода российских пограничников. По его мнению, этот вопрос беспокоит большинство армянского общества.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

      В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

      В России вырастут пенсии у прабабушек

      Песков пообещал невмешательство России в выборы президента США

      Обнаружен новый Сатурн

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      Второклассник провалился в сугроб во дворе дома и едва не задохнулся

      Военный эксперт рассказал о ситуации на основных направлениях в зоне СВО

      В Кремле прокомментировали разговор немецких военных об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше