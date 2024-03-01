В Армении начали обсуждать вопрос вывода российских пограничников

Власти Армении обсуждают вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц

Власти Армении начали обсуждать вопрос вывода сотрудников погранслужбы ФСБ России из международного аэропорта Звартноц. Об этом журналистам рассказал секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает ТАСС.

«Данный вопрос беспокоит как нас, так и большинство нашего общества. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет», — уточнил Ованнисян.

Возможный вывод российских пограничников из Звартноца также прокомментировал другой депутат «Гражданского договора» Владимир Варданян. Он отметил, что воздушные границы страны должны охранять армянские силы.

27 февраля спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц. Он усомнился в том, что сотрудники ФСБ России защитят границы Армении.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на данное заявление. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала официального запроса на вывод пограничников. Она также добавила, что это является «очередным примером недружественного поведения» представителей официального Еревана.

