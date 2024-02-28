МИД России прокомментировал запрос Армении о выводе пограничников

Представитель МИД России Захарова: Ереван не просил Москву вывести пограничников

Россия не получила от Армении официального запроса на вывод пограничников из аэропорта «Звартноц», но такие заявления — очередной пример недружественного поведения Еревана. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Sputnik-Армения».

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана. Правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», — сообщила дипломат.

Она подчеркнула, что российские представители не совершали в аэропорту противоправных действий, а в Москве всегда уважают национальное законодательство суверенных государств.

В ходе брифинга Захарова также высказалась о динамике конфликта на Украине. По ее словам, любая форма присутствия солдат Европейского союза в зоне проведения специальной военной операции ведет к эскалации боевых действий.

