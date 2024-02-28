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15:24, 28 февраля 2024Мир

Захарова высказалась о рисках эскалации конфликта на Украине

Захарова: любая форма присутствия военных ЕС на Украине станет эскалацией

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Любая форма присутствия военных Европейского союза (ЕС) на Украине станет эскалацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация», — высказалась она.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что присутствие военных ЕС на Украине посредством новых форм наемничества является «непосредственной эскалацией» конфликта.

Ранее Захарова заявила, что новый, 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не окажет влияния на ход специальной военной операции России на Украине. По ее словам, Москва наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать западные «потуги» по подрыву российской экономики.

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      Виктория Кондратьева
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