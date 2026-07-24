Диетологи реабилитировали два считающихся вредными для здоровья продукта

Диетолог Эхсани: В белом рисе содержатся вещества, замедляющие старение мозга

Некоторые продукты, которые часто подвергаются критике из-за большого количества углеводов в составе, в действительности полезны для здоровья мозга, заявила диетолог Роксана Эхсани. Два самых популярных из них она реабилитировала в материале, опубликованном на сайте писательницы и специалиста по домоводству Марты Стюарт.

Первым ошибочно считающимся вредным продуктом Эхсани назвала белый рис. По ее словам, рис — это рафинированный углевод, но в нем также содержится много полезной клетчатки, он легко усваивается и хорошо насыщает. Кроме того, белый рис содержит витамины группы В, замедляющие старение мозга. Диетолог отметила, что сочетание белого риса с овощами или цельнозерновыми продуктами поможет стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечит мозг энергией.

Вторым продуктом с несправедливо плохой репутацией Эхсани назвала картофель. Она объяснила, что этот продукт — источник антиоксидантов, меди, калия, витамина В6, клетчатки, белка и ниацина. Эти питательные вещества защищают клетки мозга от повреждения, обеспечивают его энергией и помогают ему нормально функционировать. Диетолог добавила, что содержащиеся в некоторых сортах картофеля каротиноиды накапливаются в нервной системе и улучшают когнитивные функции.

Ранее Эхсани назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра. Диетолог предупредила, что булочки обычно готовятся из рафинированной муки с высоким содержанием сахара и содержат вредные для здоровья жиры.