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14:59, 28 февраля 2024Мир

Захарова заявила о неспособности нового пакета санкций ЕС повлиять на ход СВО

Захарова: 13-й пакет санкций ЕС против России не окажет влияния на ход СВО
СюжетСанкции против России:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

13-й пакет санкций Европейского союза против России не окажет влияния на ход специальной военной операции (СВО). О неспособности нового пакета ограничений со стороны европейского объединения повлиять на Россию заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», — отметила дипломат.

Ранее Совет ЕС опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета антироссийских санкций. В документе указано, что в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица, после чего в санкционном списке будет более двух тысяч лиц.

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      Семен Александров
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