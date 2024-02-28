Захарова заявила о неспособности нового пакета санкций ЕС повлиять на ход СВО

Захарова: 13-й пакет санкций ЕС против России не окажет влияния на ход СВО

13-й пакет санкций Европейского союза против России не окажет влияния на ход специальной военной операции (СВО). О неспособности нового пакета ограничений со стороны европейского объединения повлиять на Россию заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», — отметила дипломат.

Ранее Совет ЕС опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета антироссийских санкций. В документе указано, что в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица, после чего в санкционном списке будет более двух тысяч лиц.