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11:57, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Армении выступили за уход российских пограничников из аэропорта Звартноц

Спикер НС Армении Симонян: пограничники ФСБ РФ должны покинуть аэропорт Звартноц

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России должны покинуть международный аэропорт Звартноц. За их уход выступил спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Это мое личное мнение. Мы границы нашей страны защитим, но я не уверен, что они защитят», — заявил спикер парламента.

По мнению Симоняна, из-за действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились «более уязвимыми». «Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?» — заключил политик.

Ранее армянский телеканал Factor TV сообщил, что Владимир Зеленский готовится посетить Армению в ближайшее время. Однако Симонян заявил, что не владеет информацией о визите украинского лидера.

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      Алевтина Запольская
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