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21:01, 23 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский посетит Армению

Factor TV: Зеленский посетит Армению в марте
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: «Лента.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к визиту в Армению. О планах политика сообщает армянский телеканал Factor TV со ссылкой на свои источники.

Визит планируется в ближайшее время, однако точная дата окончательно не подтверждена. «Украинская сторона ведет переговоры о сроках», — говорится в материале.

По данным канала, Зеленский может посетить Ереван в грядущем марте. Представитель Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, но не дал развернутый комментарий. По его словам, через несколько дней появится более точная информация.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский снялся в документальном сериале американской стриминговой платформы Netflix. Проект «Переломный момент: бомба и холодная война» будет состоять из девяти серий, в нем пойдет речь о предпосылках холодной войны, создании ядерной бомбы, распаде СССР и специальной военной операции (СВО).

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      Александра Качан
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