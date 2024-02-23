Factor TV: Зеленский посетит Армению в марте

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к визиту в Армению. О планах политика сообщает армянский телеканал Factor TV со ссылкой на свои источники.

Визит планируется в ближайшее время, однако точная дата окончательно не подтверждена. «Украинская сторона ведет переговоры о сроках», — говорится в материале.

По данным канала, Зеленский может посетить Ереван в грядущем марте. Представитель Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, но не дал развернутый комментарий. По его словам, через несколько дней появится более точная информация.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский снялся в документальном сериале американской стриминговой платформы Netflix. Проект «Переломный момент: бомба и холодная война» будет состоять из девяти серий, в нем пойдет речь о предпосылках холодной войны, создании ядерной бомбы, распаде СССР и специальной военной операции (СВО).