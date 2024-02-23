Зеленский снялся в сериале Netflix

Президент Украины Зеленский снялся в документальном сериале Netflix

Президент Украины Владимир Зеленский снялся в документальном сериале американской стриминговой платформы Netflix «Переломный момент: бомба и холодная война». Трейлер девятисерийного проекта опубликован на YouTube.

Сериал станет доступен для просмотра 12 марта. Герои обсудят предпосылки холодной войны, создание ядерной бомбы, распад СССР и специальную военную операцию (СВО). В трейлере Зеленский заявил, что Россия считает Украину своей собственностью.

Помимо президента Украины, в сериале появятся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс. Режиссер картины Брайан Киппенбергер считает, что СВО стала одним из последствий холодной войны.

Ранее Зеленский заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов. Президент считает, что люди по-прежнему хотят видеть его у власти, однако провести выборы в данный момент невозможно из-за военного конфликта.