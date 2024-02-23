Зеленский заявил об уверенности в поддержке народа

Зеленский заявил, что в случае проведения выборов народ его переизбрал бы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если у нас прямо сейчас будут выборы, люди выберут меня. Я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся», — сказал он. При этом украинский лидер добавил, что сейчас проведение голосования невозможно из-за военного конфликта.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года. Зеленский их фактически отменил, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука указал, что по истечении срока пребывания на посту Зеленский превратится в исполняющего обязанности президента. Однако, напомнил политик, ряд действий может исполнять только президент. Например, и.о. президента не имеет права назначать или снимать с должности министров и генералов.