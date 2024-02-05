Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Экс-замминистра Тука: в мае президент Зеленский лишится части полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий. Об этом в эфире телеканала «Прямой» предупредил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он указал, что это произойдет из-за того, что глава государства превратится в исполняющего обязанности президента в связи с истекшим сроком пребывания на посту. Однако, напомнил политик, ряд действий может исполнять только президент. Например, и.о. президента не имеет права назначать или снимать с должности министров и генералов.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года. Зеленский их фактически отменил, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Зеленского от выборов стремлением украинского политика как можно дольше оставаться у власти. «Мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — отметил министр.