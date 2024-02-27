Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Армении прокомментировали сообщения о визите Зеленского

Спикер парламента Армении Симонян прокомментировал сообщения о визите Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не владеет информацией о визите Зеленского, его слова передает издание «Sputnik Армения».

«Надеюсь, что это принесет позитивные изменения, если такой визит будет, хотя на текущий момент я не могу точно ничего сказать», — сообщил журналистам политик.

Также Симонян отметил, что разговоры о достижении мира между Баку и Ереваном при визите Зеленского будут приемлемы в том случае, если визит состоится в обе страны, прокомментировав сообщения азербайджанских СМИ, что никакого визита президента Украины в Азербайджан не планируется: «Я удивляюсь что заявления азербайджанских чиновников являются последней истиной. А если выяснится, что едет в Азербайджан? Что скажете?» — прокомментировал он.

Ранее армянский телеканал Factor TV сообщил о готовящемся визите Зеленского в Армению. Визит планируется в ближайшее время, как заявляет телеканал, однако точная дата окончательно не подтверждена.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      В США рассказали о переоцененности танков Abrams

      Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

      Мать воевавшего в ВСУ российского актера отреагировала на пожизненный срок сыну

      Джулия Фокс в микробюстгальтере вышла на сцену перед публикой

      На Украине сотрудники военкомата подрались с парой из Одессы и попали на видео

      Созданы человеческие мини-сердца

      В Германии заявили о раздражении Шольца из-за дисбаланса в помощи Украине

      Французский депутат опротестовал возможную отправку западных войск на Украину

      В ДНР сообщили об уничтожении вооружения ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше