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18:43, 2 апреля 2024Мир

Блинкен назвал препятствие для вступления Украины в НАТО

Блинкен: Украине для вступления в НАТО не хватает ясной дорожной карты
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса в будущем, однако сейчас для вступления в НАТО стране не хватает «ясной дорожной карты». Такое препятствие назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

«Украина станет членом НАТО, сейчас для нас вопрос заключается в том, чтобы проработать ясную и понятную дорожную карту для этого», — отметил Блинкен.

По его словам, на предстоящем саммите страны-члены НАТО обсудят, как сформулировать эту дорожную карту.

Глава Госдепа и раньше высказывался о скором присоединении Киева к альянсу. 30 января он заявлял, что двери альянса «остаются открыты для Украины». При этом сроки вступления Украины в НАТО Блинкеном названы не были.

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