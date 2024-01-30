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05:55, 30 января 2024Мир

Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но не обозначил сроки вступления

Фото: Josh Edelson / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Госдепа подчеркнул, что двери альянса «остаются открыты для Украины», однако не обозначил сроки ее вступления.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявила, что членство Киева в НАТО возможно после его победы в конфликте с Россией. По ее словам, сейчас лидеры альянса рассматриваются возможность предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении.

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      Марина Совина
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