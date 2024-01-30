Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но не обозначил сроки вступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Госдепа подчеркнул, что двери альянса «остаются открыты для Украины», однако не обозначил сроки ее вступления.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявила, что членство Киева в НАТО возможно после его победы в конфликте с Россией. По ее словам, сейчас лидеры альянса рассматриваются возможность предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении.